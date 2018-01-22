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Около 250 единиц техники вывели на уборку улиц Воронежа от снега
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    Около 250 единиц техники вывели на уборку улиц Воронежа от снега

    11:35  22 Января 2018
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    Около 250 единиц техники вывели на уборку улиц Воронежа от снега

    Воронеж, 22 января. Коммунальные службы Воронежа в составе 250 единиц техники и 349 работников, среди которых были студенты институтов МЧС и МВД России, очистили улицы от снега.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные мэрии, на улицы города для очистки от снега в ночь с воскресенья, 21 января, на понедельник, 22 января, вывели 250 единиц техники, вчера днем трудились 349 работников ручной уборки. Также на улицы вышли студенты институтов МЧС и МВД России. В мэрии отмечают:

    «Врио главы городского округа город Воронеж Вадим Кстенин выразил благодарность руководству учебных заведений и непосредственно курсантам принимающим участие в уборке. За день израсходовано 1,2 тысяч тонн песко-соляной смеси и вывезено 2,3 тысячи кубометров снега».

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #снег
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