Около 250 единиц техники вывели на уборку улиц Воронежа от снега

Воронеж, 22 января. Коммунальные службы Воронежа в составе 250 единиц техники и 349 работников, среди которых были студенты институтов МЧС и МВД России, очистили улицы от снега.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные мэрии, на улицы города для очистки от снега в ночь с воскресенья, 21 января, на понедельник, 22 января, вывели 250 единиц техники, вчера днем трудились 349 работников ручной уборки. Также на улицы вышли студенты институтов МЧС и МВД России. В мэрии отмечают: