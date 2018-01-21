Стало известно, какую песню чаще всего слушали воронежцы за последний месяц

Воронеж, 21 января. Композиция «Розовое вино», которую исполняют Федук и Элджей, стала самой популярной у жителей Воронежской области за последний месяц.

С помощью специальной программы, которая есть на сайте The Pudding, удалось определить, сколько раз люди прослушивали трек. Как оказалось, воронежцы слушали «Розовое вино» 196 тысяч раз. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Стоит отметить, что среди лидеров — песня «Тролль» украинской группы «Время и стекло». Композиция стала самой популярной в Липецке, Белгороде и Курске. Стоит отметить, что трек «Тролль» занял седьмое место в списке самых популярных песен мира.

Композиции «Розовое вино» Федука и Элджея и «Тролль» группы «Время и стекло» занимают лидирующие позиции в рейтинге у россиян.