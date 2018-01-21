Врио главы Воронежа положительно оценил работу коммунальщиков
Воронеж, 21 января. Врио главы Воронежа Вадим Кстенин проверил, как убирают улицы города от снега ночью. Он дал положительную оценку работе коммунальных служб.
Убирать снег с улиц Воронежа минувшей ночью вышло 249 единиц техники, также были задействованы дворники и дорожная полиция, которая помогала организовывать вывоз убранного снега.
«Хочу выразить особую благодарность городскому УГИБДД, за содействие. С их поддержкой работа по уборке дорог и вывозу снега происходит намного эффективнее», — приводит пресс-служба администрации Воронежа слова Вадима Кстенина.
Минувшей ночью коммунальщики вывезли более 6,6 тысяч кубометров снега. Отмечается, что было использовано почти 1,7 тысяч тонн пескосмеси. Днем в воскресенье на улицы города вышли 212 единиц техники, а также 388 специалистов ручной уборки.