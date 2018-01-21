Частный музей «Битлз» появился в Воронеже

Воронеж, 21 января. Музей, посвященный группе «Битлз», появился в Воронеже. Коллекцию экспонатов собрал местный бизнесмен Александр Лесных.

В коллекции Александра Лесных — постеры, иллюстрации к альбомам «Битлз», снимки, газеты, а также оригинальные виниловые пластинки и гастрольный чемодан музыкальный группы. Коллекционер не может назвать точное количество экспонатов — сбился со счета. Об этом сообщает «Горком36».

Квартиру, которая принадлежит супруге коллекционера, решили переделать в музей группы «Битлз». Название музея — Letitbe. По словам Александра Лесных, название пишут специально без пробелов, чтобы не нарушать авторского права. Музей является контактным, а это значит, что посетитель сможет потрогать экспонаты, полистать фотографии, послушать виниловые пластинки, которых около 400.

В музее рассказана не только история ливерпульской четверки, но есть и место, которое посвящено истории Джона Леннона и Йоко Оно. В коллекции есть их совместный альбом, тираж которого пять тысяч экземпляров.