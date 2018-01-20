Главную новогоднюю елку начали демонтировать в Воронеже

Воронеж, 20 января. Главную воронежскую новогоднюю елку, которая была установлена на площади Ленина, стали разбирать в субботу, 20 января.

Жители Воронежа стали публиковать фотографии на своих страницах в социальных сетях. Ранее администрация Воронежа сообщала, что демонтаж новогодней елки пройдет в период с 20 по 25 января.

Напомним, что главный символ Нового года — елку — стали устанавливать на площади Ленина в Воронеже 10 декабря прошлого года. Полностью установили ель 17 декабря. Отметим, что стоимость работ по монтажу и демонтажу новогодней елки обошлась в 1, 009 миллионов рублей, сообщает «РИА Воронеж». Данными работами занимается победитель в аукционе — компания «Горспецремонт».