Воронеж, 20 января. Шесть железнодорожных переездов отремонтируют в Воронежской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Капитальный ремонт шести железнодорожных переездов проведут в целях обеспечения безопасности движения поездов и предотвращения дорожно-транспортных происшествия. Ремонтные работы железнодорожных переездов планируют провести на участках Журавка — Кантемировка, Масловка — Колодезная, Раненбург — Богоявленск, а также на станциях Латная, Графская и Дрязги.

На трех переездах планируют отремонтировать устройства заграждения, на других трех заменят разинотехнический настил. Также сделают новое асфальтовое покрытие и дорожную разметку.

Напомним, что в прошлом году произвели капитальный ремонт четырех железнодорожных переездов.