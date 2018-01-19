Снежная буря обрушится на Воронежскую область

Воронеж, 19 января. Жителей Воронежской области предупреждают о приближающейся снежной буре, синоптики прогнозируют сильный ветер и гололедицу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в ночь с 20 на 21 января в Воронежской области ожидается сильный снегопад и образование на дорогах гололедицы. Столбик термометра опустится до минус одного градуса.

«В это время ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах на дорогах снежные заносы. Усиление южного ветра до 17 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим, так как на дорогах может образоваться гололед.