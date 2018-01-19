Около 17 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Воронежской области

Воронеж, 19 января. Праздник Крещения Господня отмечают в Воронежской области, около 17 тысяч местных жителей приняли участие в обряде крещения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области, на территории региона было организовано 182 купели, где дежурили сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики, в общем составе, около тысячи человек. Кроме этого, купели были оборудованы местами для переодевания и обогрева.

В связи с погодными условиями только 50 купелей были организованы классическим способом — вырубкой иордани во льду. В 132 точках в воду заходили с берега. Около 17 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в ночь с четверга, 18 января, на пятницу, 19 января. Крещенские купели будут работать до вечера сегодняшнего дня.