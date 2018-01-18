Спасатели оценили безопасность крещенских купелей в Воронеже

Воронеж, 18 января. Сотрудники городской службы спасения провели проверку мест, где запланированы массовые купания жителей Воронежа в честь Крещения Господня.

Водолазы обследовали дно водоемов и оценили безопасности крещенских купелей в четверг, 18 января. Спасатели провели проверку водохранилища, реки Усманки и местных озер, где в ночь на 19 января запланированы массовые купания местных жителей. Опасных предметов, которые могли бы травмировать человека, обнаружено не было.

На дно каждой из 11 официальных купелей водолазы дополнительно уложили мешки с песком, чтобы желающий пройти обряд крещения не поранились и не поскользнулись. Городская служба спасения отметила, что все купели оборудуют деревянными настилами. Также на местах массового купания будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и врачи.