Глава Воронежской области представил проект метро министру транспорта РФ

Воронеж, 18 января. Глава Воронежской области Александр Гусев обсудил с министром транспорта РФ Николаем Асаулом строительство метрополитена в областном центре Черноземья.

Встреча временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева и заместителя министра транспорта Российской Федерации Николая Асаула состоялась в среду, 17 января, в Москве. Главной темой стало развитие транспортной инфраструктуры региона, в том числе, строительство метрополитена. Глава области представил русско-японский проект по созданию легкорельсового транспорта.

Кроме этого, Гусев презентовал несколько проектов по совершенствованию транспортной системы в области, а именно, строительство новых развязок, путепроводов, надземных пешеходных переходов.

Компания «Киносарг» занимается разработкой проекта метро в Воронеже, специалисты компании подготовили видеопрезентацию обоснования строительства. Метрополитен может решить проблемы транспортной инфраструктуры, взяв на себя до 60% пассажирского трафика. Планируется, что в областном центре появятся следующие веки метро: Московско — Авиазаводская; Тамбовско — Курская; Ростовско — Семилукская.