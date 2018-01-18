Роспотребнадзор назвал родники и купели в Воронеже и области с плохим качеством воды

Воронеж, 18 января. Роспотребнадзор в Воронежской области провел проверку качества воды в родниках и купелях.

Мониторинг прошел в среду, 17 января, текущего года в Воронеже и области, санитарные врачи отобрали 84 пробы из родников для их проверки на соответствие по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что микробиологические показатели соответствовали норме, однако 11 родников не прошли санитарно-химическую проверку: «Святого Тихона Чудотворца» в Воронеже, «Митрофановский» в Воронеже, «Подгоренский» — на склоне к озеру «Круглое» в Воронеже, «Динамо» в Воронеже, в селе Давыдовка, Песчаный колодец в Лискинском районе в селе Шекаловка, в урочище Кочержино поселка Копенкина в Россошанском районе, Святого Благоверного князя Алексанлр Невского в хуторе Кирпичи Подгоренского района, в Селютином колодце в селе Хохол, в селе Борщево в Хохольском районе, храма города Семилуки в Хохольском районе.

Роспотребнадзор не рекомендует пить воду из этих родников. Также санитарные врачи провели проверку мест, традиционно используемых для организации крещенских купаний. В Воронежском водохранилище в Таврово в пять раз превышен показатель по общим колиформным бактериям. В Малышевском озере, которое расположено в микрорайоне Малышево, аналогичный показатель превышен почти в полтора раза.

Купель на роднике в Борщево в Хохольском районе не прошла норматив по содержанию общей жесткости. Купель на роднике «Селютин Колодец» превысила этот же норматив в полтора раза.