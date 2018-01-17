Еще один ледовый каток открыли в Воронеже

Воронеж, 17 января. В Воронеже продолжают открывать ледовые катки. Новой площадкой, где горожане смогут покататься на коньках, стал ледовый каток «Юность». Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа сегодня, 17 января.

Открытый ледовый каток «Юность» готов принять жителей и гостей Воронежа на своей площадке с 17 января. Каток расположен на бульваре Пионеров, 30а. Горожане смогут покататься в будние дни с семи часов вечера до 20.30, в выходные каток будет работать с 11 до 12.30 часов утра и с семи часов вечера до 20.30. Стоимость катания за полтора часа составляет для взрослых — 150 рублей, для детей — 100 рублей. Стоит отметить, что взять коньки напрокат нельзя.

Также в ближайшее время воронежцы бесплатно смогут покататься на коньках в парке «Орленок».