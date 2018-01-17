Почти половина жителей Воронежской области сделали прививку от гриппа

Воронеж, 17 января. Почти 42 процента жителей Воронежской области сделали прививки от гриппа в прошлом году. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области Игорь Механтьев на встрече с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым во вторник, 16 января.

На встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация на территории Воронежской области. Отмечается, что уровень заболеваемости гриппом, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и сальмонеллезом оставался ниже средних показателей по России, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Стоит отметить, что на встрече было заявлено о готовности медицинских учреждений принимать больных в случае обнаружения особо опасных инфекционных заболеваний во время проведения в городе тренировок Чемпионата мира по футболу в 2018 году.