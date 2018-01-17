Два фильма сняли к 75-летию освобождения Воронежа

Воронеж, 17 января. Два фильма сняли к 75-летнему юбилею освобождения Воронежа. Об этом стало известно на встрече, которая прошла во вторник, 16 января.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с председателем правления «Гражданское собрание «Лидер» Борисом Нестеровым. На встрече Борис Нестеров сообщил, что воронежский режиссер Александр Никонов при поддержке «Лидера» снял два фильма: «Город-фронт Воронеж: город воинской славы России и непризнанный город-герой СССР» и «Воронежское сражение (июнь 1941 – февраль 1943 года)».

Стоит отметить, что воронежский историк Виктор Шамрай издал свою книгу «Освобождение Воронежа. Мифы, реальность, историческое значение». Помогали ему члены «Лидера», сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.