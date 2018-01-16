Девять улиц Воронежа перекроют в Крещенскую ночь

Воронеж, 16 января. Власти Воронежа сообщили, что в целях обеспечения безопасности движение транспорта будет закрыто по девяти улицам города в Крещенскую ночь.

Движение будет закрыто с десяти часов вечера 18 января до шести утра 19 января, сообщает пресс-служба администрации Воронежа. Транспортные средства не смогут проехать по улицам Софьи Перовской и Петровской набережной на участке от улиц Пятницкого до Большой Стрелецкой, Чернышевского от улиц Володарского до Софьи Перовской, Таранченко и Декабристов от улиц Карла Маркса до Софьи Перовской, Большой Стрелецкой от Петровской набережной до улицы Станкевича, Станкевича от Красноармейского переулка до улицы Свободы, Орджоникидзе от улиц Карла Маркса до 25 Октября.

Также будет закрыто движение по Ольховскому переулку на участке от дома №9а до Ленинского проспекта. Парковка будет запрещена с десяти часов вечера 18 января до шести утра 19 января по улицам Фридриха Энгельса на участке от дома №14в/1 до 14в/2, а также Хользунова в районе дома №107.