Врио главы Воронежа поручил разработать концепцию архитектурной подсветки зданий

Воронеж, 16 января. Временно исполняющий обязанности главы Воронежа Вадим Кстенин поручил разработать новую архитектурную концепцию подсветки зданий на центральных улицах города. Вадим Кстенин сообщил об этом на совещании мэрии в понедельник, 15 января.

«Жду предложений по увеличению праздничных конструкций и дополнительного украшения общественных пространств», — цитирует «Вести Воронеж» врио главы Воронежа Вадима Кстенина.

Временно исполняющий обязанности главы Воронежа Вадим Кстенин поручил заняться разработкой концепции подсветки зданий руководителю управления главного архитектора города Людмиле Подшиваловой. Также он поручил составить план мероприятий к майским праздникам.