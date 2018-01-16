Ограждение установят на пруду в Воронежском центральном парке

Воронеж, 16 января. Установку ограждений стали производить на водоеме в Воронежском центральном парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа в понедельник, 15 января.

Такое решение было принято, чтобы сделать отдых в Воронежском центральном парке безопасным. Общая длина металлического ограждения водоема составит 138 метров, высота ограждения будет 0,9 метра. Администрация Воронежа сообщает, что для обслуживания водной поверхности предусмотрен специальный вход, который смогут открывать сотрудники МКП «ЭкоЦентр».

Напомним, что более трех тысяч тонн соли и 36 тонн песка заготовили компании в Воронежской области для обработки опасных и аварийных участков трассы.