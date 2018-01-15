Около 600 единиц техники привлекли к уборке дорог от снега в Воронежской области

Воронеж, 15 января. В Воронежской области обеспечили подрядные предприятия производственной базой, спецтехникой и личным составов во всех городских округах и муниципальных районах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание в понедельник, 15 января, на котором его участники обсудили содержание автомобильных дорог в зимний период. Врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин выступил с докладом и сообщил, что в настоящий момент подрядные предприятия полностью оснащены спецтехникой.

Более трех тысяч тонн соли и 36 тонн песка заготовили организации для обработки опасных и аварийных участков автомобильных трасс. Также к содержанию автодорог привлекли 596 единиц дорожной техники.



