В Воронежской области подсчитали число заболевших гепатитом С

Воронеж, 14 января. Роспотребнадзор опубликовал данные заболеваемости населения Воронежской области хроническими формами гепатитов, лидирующую позицию занимает гепатит С.

В соответствии с данными статистики воронежского управления Роспотребнадзора, за прошедший 2017 год 74 жителя заболели острой формой гепатита С, что составляет отношение 3,1 на 100 тысяч человек населения области. В Роспотребнадзоре отметили:

«Не случайно вирус гепатита С называют «ласковым» или «молчаливым убийцей», так как у 40% больных, перенёсших заболевание, развивается цирроз печени и далее возможно возникновение рака печени».

Отметим, гепатит С не передается воздушно-капельным путем, заражение вирусом происходит через кровь.