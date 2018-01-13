Воронежцы чаще всего летали в Таиланд, ОАЭ, Турцию и Индию на новогодних каникулах

Воронеж, 13 января. В дни новогодних каникул воронежцы чаще всего летали в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления в пятницу, 12 января.

Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в восемь раз. Отмечается, что более 2,6 тысяч человек вылетели из воронежского аэропорта, в прошлом году было всего 326 путешественников. Отмечается, что в период новогодних каникул одна из крупных авиакомпаний сделала дополнительные рейсы, самолеты летали в Объединенные Арабские Эмираты.

Таможенники отметили, что люди ездили и на транспортных средствах, при этом, чаще всего пересекали российско-украинскую границу.