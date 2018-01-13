Выставка одного портрета «Маршал Ефимов» пройдет в Воронеже

Воронеж, 13 января. Выставка одного портрета «Маршал Ефимов» пройдет в центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» в Воронеже.

Жителей и гостей Воронежа приглашают посетить выставку, которая приурочена к 80-летию со дня рождения художника Александра Курзанова. Открытие выставки запланировано на четверг, 18 января, сообщает пресс-служба администрации Воронежа.

Александр Курзанов — живописец и график, член Союза художников. Он родился 18 января 1938 году в Воронеже. Он принимает участие в международных, всесоюзных, всероссийских выставках. Художник подарил «Музею-диораме» портрет дважды Героя СССР, маршала авиации Александра Ефимова.