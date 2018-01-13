Молочный комплекс запустили в Воронежской области

Воронеж, 13 января. Молочный комплекс ООО «ЭкоНиваАрго», который рассчитан на 2800 голов, запустили в Бобровском районе Воронежской области в пятницу, 12 января.

Глава Воронежской области Александр Гусев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и генеральный директор «ЭкоНива – АПК Холдинг» Штефан Дюрру нажали на кнопку и запустили работу молочного комплекса. На данный момент, стадо на комплексе насчитывает 1200 коров, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Отмечается, что планируется производить 66 тонн молока в сутки.

Алексей Гордеев отметил, что следует тщательно контролировать качество молочной продукции на каждом этапе: от фермы до торговой точки. Он добавил, что необходимо, чтобы контроль осуществлял кто-то один: