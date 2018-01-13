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Молочный комплекс запустили в Воронежской области
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    Молочный комплекс запустили в Воронежской области

    11:22  13 Января 2018  /обновлено: 11:23  13 Января 2018
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    Молочный комплекс запустили в Воронежской области

    Воронеж, 13 января. Молочный комплекс ООО «ЭкоНиваАрго», который рассчитан на 2800 голов, запустили в Бобровском районе Воронежской области в пятницу, 12 января.

    Глава Воронежской области Александр Гусев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и генеральный директор «ЭкоНива – АПК Холдинг» Штефан Дюрру нажали на кнопку и запустили работу молочного комплекса. На данный момент, стадо на комплексе насчитывает 1200 коров, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Отмечается, что планируется производить 66 тонн молока в сутки.

    Алексей Гордеев отметил, что следует тщательно контролировать качество молочной продукции на каждом этапе: от фермы до торговой точки. Он добавил, что необходимо, чтобы контроль осуществлял кто-то один:

    «Возможно, стоит отдать эти полномочия целиком Россельхознадзору».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #воронежская область #молочный комплекс
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