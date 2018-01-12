Катки под открытым небом появились в Воронеже

Воронеж, 12 января. Воронежцы смогут покататься на коньках под открытым небом: в парках начали работать ледовые катки.

Ледовые катки под открытым небом появились в парке «Алые паруса» и в Воронежском центральном парке с 12 января, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что катки в этих парках будут платными, и горожане могут воспользоваться прокатом спортивного инвентаря. Стоимость проката на один сеанс составляет от 100 до 150 рублей. На ледовом катке создана хорошая атмосфера: сделано освещение, играет музыка. Жители города могут посетить площадку с 10.30 до 22.40.

Бесплатный каток планируют открыть в парке «Орленок». Власти города отмечают, что открытие площадки зависит от погодных условий.