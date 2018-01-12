Улицу Освобождения труда в Воронеже перекроют в крещенскую ночь

Воронеж, 12 января. Движение по улице Освобождения труда в Воронеже будет перекрыто в ночь с 18 на 19 января в связи с проведением богослужения.

Транспорт не сможет проехать по улице Освобождение труда в Воронеже с десяти часов вечера 18 января до пяти утра 19 января, сообщает пресс-служба администрации Воронежа. Движение транспорта будет перекрыто на участке от улиц Сакко и Ванцетти. Изменения связаны с проведением богослужения в праздник Богоявления.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет запрещено к дворцу спорта «Юбилейный» в субботу, 13 января, в Воронеже. Транспортные средства не смогут проехать с девяти утра до четырех часов вечера в связи с проведением мероприятия и ярмарки в честь Рождества Христова.