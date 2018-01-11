Активных жителей Воронежа приглашают принять участие в конкурсе «Добронежец-2018»

Воронеж, 11 января. Прием заявок на премию общественно-государственного признания «Добронежец-2018» стартовал в Воронеже.

Как сообщают региональные новостные источники, организатором конкурса является Большой совет некоммерческих организаций области и Ресурсный центр поддержки НКО при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. Также участие в организации конкурса приняли правительство Воронежской области и Общественная палата региона.

Заявки на участие с реализованной инициативой или проектом, которые изменили жизнь общества в лучшую сторону, могут подать коммерческие и некоммерческие организации города и области органы власти и средства массовой информации до 29 января 2018 года.