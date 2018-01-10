Новую современную школу открыли в Воронеже

Воронеж, 10 января. Современная школа открыла двери для учеников Воронежа.

Официальное открытие нового образовательного учреждения состоялось в среду, 10 января, сообщают региональные новостные источники. Школа №102 является одной из самых современных в городе.

Сообщается, что строительство нового образовательного учреждения состоялось в декабре 2016 года. В здании школы установлены сенсорные доски, более шестидесяти телевизоров. Также отмечается, что учащиеся смогут выбрать дополнительные занятия по интересам: будут работать 22 кружка. Глава региона Александр Гусев сообщил, что до конца года власти сдадут еще два образовательных учреждения.