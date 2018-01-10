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Новую современную школу открыли в Воронеже
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    Новую современную школу открыли в Воронеже

    19:55  10 Января 2018  /обновлено: 19:55  10 Января 2018
    316

    Новую современную школу открыли в Воронеже

    Воронеж, 10 января. Современная школа открыла двери для учеников Воронежа.

    Официальное открытие нового образовательного учреждения состоялось в среду, 10 января, сообщают региональные новостные источники. Школа №102 является одной из самых современных в городе. 

    Сообщается, что строительство нового образовательного учреждения состоялось в декабре 2016 года. В здании школы установлены сенсорные доски, более шестидесяти телевизоров. Также отмечается, что учащиеся смогут выбрать дополнительные занятия по интересам: будут работать 22 кружка. Глава региона Александр Гусев сообщил, что до конца года власти сдадут еще два образовательных учреждения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #школа
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