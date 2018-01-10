Более 170 мест для крещенских купаний обустроят в Воронежской области

Воронеж, 10 января. Более 170 мест для купания в крещенскую ночь организуют в Воронежской области, на местах будут работать сотрудники полиции и врачи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, более 170 мест для купания оборудуют в Воронежской области в крещенскую ночь с 18 на 19 января, в свою очередь, 11 мест для купания организуют в областном центре. На каждой точке будут работать спасатели, медики и сотрудники полиции.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается два варианта организации купания. Если погода установится теплая, то заходы организуют с берега, если столбик термометра упадет, то будут вырублены проруби, так как толщина льда составит более 12 сантиметров. В ведомстве отметили: