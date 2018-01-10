Проезд к «Юбилейному» в Воронеже закроют из-за рождественской ярмарки

Воронеж, 10 января. Движение транспорта к ДС «Юбилейный» в Воронеже будет запрещено в субботу в связи с проведением развлекательных мероприятий.

Как сообщают в пресс-службе мэрии областного центра, проезд транспорта ко Дворцу спорта «Юбилейный» будет закрыт в ближайшую субботу, 13 января, в период с 9:00 часов утра до 16:00 часов вечера в связи с проведением развлекательной программы и ярмарки в честь Рождества Христова.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта будет закрыто на участке улицы Карла Маркса – от улицы Революции 1905 года до «Юбилейного». Автолюбителей просят заранее строить маршрут в соответствии с данной информацией.