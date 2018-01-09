Жительница Воронежской области задушила новорожденного сына и выбросила на свалку

Воронеж, 9 января. Мать новорожденного подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Следственный комитет по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка» в отношении жительницы Нововоронежа.

По версии следствия, 31-летняя женщина 4 декабря прошлого года родила мальчика, а затем закрыла ему рот и нос и держала руку до тех пор, пока ребенок не умер.

«Смерть ребенка наступила от асфиксии», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Женщина завернула тело младенца в простыню и положила его в пакет, а на следующий день она выбросила его в мусорный контейнер. Тело ребенка было обнаружено на свалке 6 декабря прошлого года. Следователи назначили экспертизы, проводят мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.