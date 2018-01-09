«Умные светофоры» начнут работать в Воронеже с конца января

Воронеж, 9 января. «Умные светофоры» начнут работать на улицах Воронежа с конца января этого года.

На данный момент уже закончились работы по установке сопутствующей инфраструктуры проекта, сообщает «De Facto» со ссылкой на информацию, полученную от администрации Воронежа. Отмечается, что уже установлены опоры на центральных улицах, а также инфракрасные детекторы, которые анализируют автомобильный трафик.

Представители японской компании приедут в Воронеж, чтобы настроить систему управления дорожным движением. Отмечается, что может потребоваться от двух до четырех недель на установку интеллектуальной системы: