Проезд к дворцу спорта «Юбилейный» в Воронеже будет закрыт 13 января

Воронеж, 9 января. Проезд к дворцу спорта «Юбилейный» закроют в Воронеже в эту субботу, 13 января.

Движение для автомобилистов будет закрыто на участке улицы Карла Маркса: от улицы Революции 1905 года до дворца спорта «Юбилейный». Автомобилисты не смогут проехать по данному участку с девяти утра до четырех часов дня 13 января, сообщает пресс-служба администрации Воронежа. Как стало известно, в это время будет проходить мероприятие в честь праздника Рождества Христова.

Напомним, жители Воронежа встретили Рождество Христово в Благовещенском кафедральном соборе. На праздничном богослужении присутствовали врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и его заместитель Максим Увайдов.