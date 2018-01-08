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Украина
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Сторож зоопарка украл деньги из сейфа и угнал автомобиль под Воронежем
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    Сторож зоопарка украл деньги из сейфа и угнал автомобиль под Воронежем

    19:12  8 Января 2018  /обновлено: 19:12  08 Января 2018
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    Сторож зоопарка украл деньги из сейфа и угнал автомобиль под Воронежем

    Воронеж, 8 января. Воронежские сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже денег и угоне автомобиля. Им оказался 28-летний житель Ленинградской области, который работал сторожем в зоопарке.

    Владелец зоопарка, который находится в хуторе Грань, обратился в полицию и сообщил, что неизвестный похитил из сейфа 250 тысяч рублей, а затем угнал автомобиль ВАЗ-2131. На место происшествие выехали полицейские, которые обнаружили биологические частицы неизвестного. Спустя три часа был найден автомобиль, на котором скрылся злоумышленник.

    Специалисты установили личность подозреваемого, им оказался сторож, который работал в зоопарке совсем недолго.

    «Ориентировка с приметами и фотографией злоумышленника была передана в федеральный розыск. Накануне в ходе проведения розыскных действий злоумышленника удалось задержать», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

    Как оказалось, мужчина успел потратить деньги на развлечения и другие свои нужды. Вину подозреваемый признал. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Кража».

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #воронеж #угон
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