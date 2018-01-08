Водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка в Воронеже

Воронеж, 8 января. Водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка в Центральном районе Воронежа в понедельник, 8 января.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома номер 2б по улице Ломоносова. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и допустил наезд на ребенка, который ехал на велосипеде, сообщают региональные СМИ со ссылкой на систему-112. В результате дорожного происшествия ребенок травмировал ногу. По факту случившегося проводится проверка, а также выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в автомобильной аварии на трассе Павловск — Калач 7 января. Водитель одного из автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение.