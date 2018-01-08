Жительница Воронежской области задержана за продажу гранаты

Воронеж, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Новохоперского района Воронежской области, которая подозревается в незаконном сбыте гранаты.

Сотрудники полиции в ходе обыска нашли у 49-летнего мужчины взрывное устройство в декабре прошлого года. По словам жителя Новохоперска, гранату он купил у своей знакомой за 600 рублей. Женщина дала признательные показания и подтвердила, что продала взрывное устройство, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По факту случившегося в отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до пяти лет со штрафом до ста тысяч рублей. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.