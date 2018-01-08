Прямые рейсы из Воронежа в Израиль откроют в феврале

Воронеж, 8 января. Авиакомпания Nordwind Airlines откроет чартерные рейсы из Воронежа в Израиль 9 февраля.

Вылетев из Воронежа, самолет приземлится в аэропорту Увда, сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на слова советника генерального директора «Авиасервис» Андрея Шагунова. Самолеты будут летать в Израиль раз в десять дней с 9 февраля по 20 мая.

Туроператор Pegas Touristik предлагает воронежцам туры в Израиль, однако, информацию о том, как приобрести билеты без тура предлагают уточнить у оператора:

«Про покупку одних билетов без путёвки лучше уточнить в компании. Однако на сайте туроператора пока такая возможность есть».

Отмечается, что конец зимы и весна являются хорошим периодом для путешествий в Израиль.