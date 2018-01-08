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Девять пожарных тушили горящую пилораму в Воронеже
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    Девять пожарных тушили горящую пилораму в Воронеже

    12:23  8 Января 2018  /обновлено: 12:24  08 Января 2018
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    Девять пожарных тушили горящую пилораму в Воронеже

    Воронеж, 8 января. Девять сотрудников пожарно-спасательного подразделения тушили горящую пилораму в Коминтерновском районе Воронежа.

    Сообщение о возгорании на пилораме на улице Дачный поселок поступило около четырех часов утра в понедельник, 8 января. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы в составе девяти человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. Для тушения пламени были использованы три единицы техники, пожарным потребовалось менее 45 минут, чтобы полностью ликвидировать огонь.

    Как стало известно, сгорела пилорама на площади 15х7. На данный момент специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания.  

    Ранее сообщалось, что 12 пожарных тушили горящую квартиру в многоэтажном доме в Воронеже.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #воронеж
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