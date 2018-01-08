Два человека погибли в ДТП в Воронежской области

Воронеж, 8 января. Автомобильная авария на трассе в Воронежской области унесла жизни двух водителей.

Дорожное происшествие случилось на 15-м километре трассы Павловск — Калач поздно вечером в воскресенье, 7 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автомобиля ВАЗ-21102 по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался ВАЗ-21103, в результате чего произошло столкновение. В аварии погибли 34-летний житель хутора Поддубный и 37-летний житель поселка Каменск.

За минувшие сутки сотрудники полиции зарегистрировали 51 дорожно-транспортное происшествие на территории Воронежской области. В пяти авариях восемь человек получили травмы и двое погибли.