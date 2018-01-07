Житель Воронежа жестоко избил заступившегося за внучку пенсионера

Воронеж, 7 января. Полиция в Воронеже разбирается в обстоятельствах нападения местного жителя на пенсионера, заступившегося за внучку.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, 33-летний мужчина пришел в гости к 37-летней знакомой, между ними разгорелся конфликт. За женщину вступился 68-летний мужчина, который приходится ей дедушкой. Подозреваемый жестоко избил пожилого мужчину. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него перелом черепа.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью дал признательные показания.