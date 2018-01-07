Пожар в стрелковом комплексе в Воронеже тушили 12 человек

Воронеж, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Воронеже: загорелся стрелковый комплекс «Боевая миля».

Пожар произошел в воскресенье, 7 января, сообщают региональные информационные источники со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 10:29 часов дня по местному времени. Сотрудники пожарно-спасательного отряда в составе 12 человек личного составе и трех единиц техники незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар спустя 45 минут. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. Пострадавших при ЧП нет.