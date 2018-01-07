Сотни жителей Воронежа встретили Рождество в Благовещенском соборе

Воронеж, 7 января. Праздничное богослужение в Воронеже прошло в Благовещенском соборе, литургию возглавил митрополит Сергий.

Жители Воронежа встретили одно из наиболее важных религиозных событий, Рождество Христово, в Благовещенском кафедральном соборе. Рождественское богослужение посетил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и его заместитель Максим Увайдов. Литургию возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, сообщают региональные новостные источники. Он обратился к прихожанам и поздравил с праздником, пожелав всех благ: