Сотни жителей Воронежа встретили Рождество в Благовещенском соборе
Воронеж, 7 января. Праздничное богослужение в Воронеже прошло в Благовещенском соборе, литургию возглавил митрополит Сергий.
Жители Воронежа встретили одно из наиболее важных религиозных событий, Рождество Христово, в Благовещенском кафедральном соборе. Рождественское богослужение посетил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и его заместитель Максим Увайдов. Литургию возглавил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, сообщают региональные новостные источники. Он обратился к прихожанам и поздравил с праздником, пожелав всех благ:
«Молитвенно желаю вам, чтобы среди земных забот и скорбей Богомладенец Христос утешил вас и даровал свой благословенный мир, здравие, радость и спасение».