Пожарные потушили горящую квартиру в Воронеже

Воронеж, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось накануне рождественских праздников в Воронеже: загорелась квартира в многоэтажном жилом доме.

Пожар произошел в субботу, 6 января, около 19:30 часов вечера на улице Ильича, сообщают региональные информационные источники. Сотрудники пожарно-спасательного отряда в составе 12 человек личного состава и трех единиц техники незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар спустя 12 минут, пламя охватило территорию площадью в несколько квадратных метров. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.