Ударившему жену жителю Воронежа грозит восемь лет тюрьмы

Воронеж, 6 января. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Воронежа, который ударил ногой в живот супругу, у которой от удара разорвалась селезенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел около 20:00 часов вечера в четверг, 4 января в доме, расположенном на улице Стрелковой Дивизии: 37-летний местный житель ударил ногой в живот 34-летнюю супругу во время разгоревшейся ссоры. У женщины случился разрыв селезенки. В ведомстве отметили:

«Мать потерпевшей женщины незамедлительно обратилась в полицию. Мужчина был задержан. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.