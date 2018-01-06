Более 50 щенков погибли при пожаре в приюте в Воронежской области

Воронеж, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось в городе Россошь Воронежской области: сгорел приют, более 50 щенков погибли.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожар произошел в пятницу, 5 января, около 19:56 часов вечера в приюте для животных. Пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. Пожарно-спасательный отряд в составе 17 человек и пяти единиц техники прибыл на место пожара. Более 50 щенков погибли, в живых осталось около 80 взрослых собак, сообщают волонтеры приюта в социальных сетях.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах пожара и выясняют причины возникновения возгорания.