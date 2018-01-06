Больше 150 снегоуборочных машин очищали улицы Воронежа от снега

Воронеж, 6 января. Снегоуборочные машины вывезли вчера 804 кубометров снега, а на обработку дорог было израсходовано 1352 тонны песко-соляной смеси в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в пятницу, 5 января, на улицы города для уборки улиц от снега вышли 153 снегоуборочные машины. Кроме этого, 202 коммунальщика были задействованы в уборке от снега дорог.

Отмечается, что всего за вчерашний день вывезли около 804 кубометров снега. В свою очередь, проезжую часть обработали, в общей сложности, 1352 тоннами песко-соляной смесью. С начала зимы было вывезено 68,7 тысяч кубометров снега и потрачено 23,4 тонны песко-соляной смеси.