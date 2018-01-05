Три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Воронеже

Воронеж, 5 января. Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием ВАЗа и маршрутного автобуса. Авария случилась на улице Мазлумова в Воронеже около девяти часов утра в пятницу, 5 января.

Автомобиль ВАЗ-2125 двигался по улице Мазлумова со стороны улицы Защитников в направлении улицы Крейзера и столкнулся с ПАЗом, который ехал по встречной. В результате автомобильной аварии пострадали: 62-летняя пассажирка автобуса, а также водитель и пассажир отечественного автомобиля. Они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.