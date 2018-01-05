Воронежцев на выходные ждут мокрый снег и теплая погода

Воронеж, 5 января. Синоптики обещают теплую погоду и осадки в виде дождя и снега в выходные в Воронеже.

По информации Гидрометцентра России, в субботу, 6 января, в Воронеже днем будет чуть больше нуля. Кроме этого синоптики сообщают, что стоит ожидать небольшие осадки в виде снега и дождя. В воскресенье, 7 января, воздух прогреется до четырех градусов тепла, однако будет идти небольшой дождь.

В первый день следующей недели днем столбик термометра также не опустится ниже нуля. В понедельник, 8 января, днем будет нуль, а ночью похолодает до -2. Синоптики отмечают, что в этот день будет без осадков и переменная облачность. Начиная со вторника, 9 января, в Воронеже будут легкие морозы, днем ожидается до -3.