Массовое ДТП произошло в центре Воронежа, есть пострадавшие

Воронеж, 5 января. Массовое дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали автомобили марки Volkswagen, Mazda и Nissan, случилось в Центральном районе Воронежа поздно вечером 4 января. Есть пострадавшие.

Автомобильная авария произошла около дома номер 33 по проспекту Революции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники МЧС в составе четырех человек. Для ликвидации последствий автомобильной аварии была использована одна единица техники.

По информации новостных источников региональных СМИ, один из автомобилей является машиной такси. На данный момент информация о том, сколько человек пострадали в аварии и какие у них травмы, отсутствует.