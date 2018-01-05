Жители Воронежа предлагают открыть дачный сезон в январе

Воронеж, 5 января. Жители Воронежа поделились в социальных сетях фотографиями, где у них в огороде растет редис и цветут ромашки. Воронежцы предлагают открыть дачный сезон уже в январе.

Воронежцы поделились своим первым урожаем — растущим редисом — и цветущими ромашками на странице «Местоположение ДПС Воронеж & МДПС Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы фотографии предлагают открыть дачный сезон:

«Может пора открывать дачный сезон», — пишут авторы фото .

Жители Воронежа отмечают, что на данный момент активно идет рыбалка на территории региона. При этом, рыбаки ловят рыбы на обычную удочку и спиннинг. Стоит отметить, что синоптики обещают, что до конца недели в Воронеже будет тепло, днем будет плюсовая температура, а ночью небольшой минус.