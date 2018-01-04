Воронежский театр оперы и балета покажет две постановки Петипа в 2018 году

Воронеж, 4 января. Воронежский театр оперы и балета покажет два премьерных спектакля, которые связаны с именем Мариуса Петипа. Отметим, 2018 год объявлен годом празднования 200-летия выдающегося русского балетмейстера Мариуса Петипа.

Воронежский театр покажет две постановки: «Корсар» Адольфа Адана и «Спящая красавица» Петра Чайковского. Первую постановку зрители смогут увидеть уже в январе, премьерный показ пройдет 26 и 27 января. На данный момент информации о том, когда ожидается премьера другого балета, нет.

«Эта[«Спящая красавица»] постановка по праву считается лучшим и самым совершенным творением Петипа», — сообщает пресс-служба Воронежского театра оперы и балета.

Третий балетный фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета» будет также посвящен Мариусу Петипа.