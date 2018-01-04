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Несовершеннолетняя пострадала в ДТП в Воронежской области
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    Несовершеннолетняя пострадала в ДТП в Воронежской области

    19:46  4 Января 2018  /обновлено: 19:46  04 Января 2018
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    Несовершеннолетняя пострадала в ДТП в Воронежской области

    Воронеж, 4 января. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 16-летняя девочка, случилось в городе Лиски Воронежской области поздно вечером 1 января. По факту случившегося возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

    В результате автомобильной аварии, участниками которого стали Audi A-6 и ВАЗ-2103, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в ВАЗе, получила переломы правого и левого бедра, ее доставили в медицинское учреждение. Кроме этого пострадал 18-летний водитель отечественного автомобиля, у него был перелом голени, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

    По версии следствия водитель иномарки ехал по улице Первомайской и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗом. На данный момент водитель Audi задержан. Проводится судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пострадавшие #воронежская область
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